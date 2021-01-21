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Рязанских водителей предупредили об опасности на дорогах
Дорожников Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожников Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, 22-23 января в регионе ожидаются снег, колебания температуры от плюсовых до минусовых показателей и ухудшение видимости до 200-700 метров из-за тумана. В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами на дороги готовы вывести 30 единиц техники.

Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют в том числе с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8 (863) 2329460, (8442) 50-31-22.