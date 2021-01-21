Рязанская область получит дополнительно более 21 миллиона на лекарства для пациентов с COVID-19

Рязанская область получит дополнительно 21 миллион 446 тысяч рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 21 января, сообщил сайт регионального правительства. Деньги выделят из резервного фонда Правительства России.

Рязанская область получит дополнительно 21 миллион 446 тысяч рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 21 января, сообщил сайт регионального правительства.

Деньги выделят из резервного фонда Правительства России.

Губернатор Николай Любимов отметил, что средства позволят своевременно обеспечить лекарствами тех, кто лечится, а дому.

«Федеральная поддержка Рязанскому региону в период пандемии оказывается очень серьезная. Мы очень благодарны за это, — отметил политик. — Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы эта задача президента была четко выполнена».