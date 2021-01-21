Рязанцев пригласили пройти обучающий курс «Азбука предпринимателя»

Все участники обучающей программы получат именной сертификат от АО «Корпорация «МСП» и Центра «Мой бизнес». Необходимо зарегистрироваться до 1 февраля.

Центр «Мой бизнес» пригласил рязанцев поучаствовать в обучающем курсе «Азбука предпринимателя», который пройдет в режиме онлайн на платформе ZOOM с 1 по 18 февраля.

«Азбука предпринимателя» — это программа, разработанная АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть свое дело. В ходе обучения будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для создания бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана. Особенностью программы в том, что участники получат практические инструменты для создания бизнеса.

За несколько недель участники узнают, как:

составлять бизнес-план;

продумывать стратегию развития;

продвигать свой бизнес в социальных сетях;

вести переговоры и продавать свой товар;

публично выступать и презентовать свои проекты.

Все участники обучающей программы получат именной сертификат от АО «Корпорация «МСП» и Центра «Мой бизнес».