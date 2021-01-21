Рязанцев наградили орденами и медалями за борьбу с COVID-19

Врачи, медсестры и руководители отделений ОКБ и ОКБ имени Семашко получили ордена Пирогова и медали Луки Крымского из рук губернатора Николая Любимова.

В четверг, 21 января, рязанцев наградили орденами и медалями за борьбу с COVID-19. Врачи, медсестры и руководители отделений ОКБ и ОКБ имени Семашко получили ордена Пирогова и медали Луки Крымского из рук губернатора Николая Любимова, сообщил сайт регионального правительства.

Глава области поблагодарил рязанских медработников за «чуткость, терпение, компетентность и отзывчивость».

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского в 2020 году учредил Владимир Путин для поощрения медиков и волонтеров.