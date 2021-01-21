Рязанцам помогут проверить здоровье перед вакцинацией от COVID-19

Не все противопоказания очевидны, поэтому хорошее самочувствие — не повод отказываться от подготовки к вакцинации. Поможет лабораторная диагностика — изменение некоторых показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболевания.

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Рязанской области доступен специальный комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» — он поможет проверить наличие противопоказаний к вакцинации.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак противопоказана беременным, лицам младше 18 лет, в период грудного вскармливания, при гиперчувствительности к компоненту вакцины, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний.

Не все противопоказания очевидны, поэтому хорошее самочувствие — не повод отказываться от подготовки к вакцинации. Поможет лабораторная диагностика — изменение некоторых показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболевания.

В составе комплекса — 7 исследований: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), иммуноглобулины E, антитела IgM и IgG.

Совокупность анализов поможет выявить инфекцию, определить ее природу и влияние на организм, узнать о работе почек и повреждении клеток печени и мышц. Комплекс может указать на аллергические реакции и стадию течения COVID-19, если человек заражен коронавирусом.

С 21 января по 21 февраля включительно комплекс доступен по специальной цене — 2390 рублей, срок выполнения — 1 день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

После прививки целесообразно проверить, выработались ли антитела к коронавирусу — для этого «Гемотест» предлагает пройти специальное исследование . Его цена — 1390 рублей без учета взятия биоматериала, срок — 1 день.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязанской области: