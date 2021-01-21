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Расстрелявшему сослуживцев Рамилю Шамсутдинову огласили приговор
Рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Время проведенное подсудимым под стражей с октября 2019 года, ему зачтут в срок отбывания наказания.

Рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 21 января, сообщил ТАСС.

Мужчина осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек. «Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.

Время проведенное подсудимым под стражей с октября 2019 года, ему зачтут в срок отбывания наказания. Кроме того, Шамсутдинов выплатит семьям погибших и пострадавших моральную компенсацию на общую сумму 9,8 миллионов рублей. Адвокат потерпевших заявил, что приговор обжалуют, так как считают его слишком мягким.

Фото Алексей Малашенко/ТАСС