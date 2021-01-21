Путин присвоил рязанцу Бабичу звание генерал-майора и назначил главой ФСВТС

До этого Михаил Бабич занимал пост первого заместителя министра экономического развития, а ранее служил послом России в Белоруссии.

Владимир Путин присвоил Михаилу Бабичу звание генерал-майора и назначил его директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом в четверг, 21 января, сообщает «Интерфакс».

До этого Бабич занимал пост первого заместителя министра экономического развития, а ранее служил послом России в Белоруссии.

Справка

Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.