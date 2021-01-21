\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.37 0.02 22/01
ЦБ EUR 88.97 -0.18 22/01
Нал. USD 73.61 / 74.54 16:11
Нал. EUR 89.31 / 90.05 14:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
3 255
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
6 685
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 18:31
7 696
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
15 080
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин присвоил рязанцу Бабичу звание генерал-майора и назначил главой ФСВТС
До этого Михаил Бабич занимал пост первого заместителя министра экономического развития, а ранее служил послом России в Белоруссии.

Владимир Путин присвоил Михаилу Бабичу звание генерал-майора и назначил его директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом в четверг, 21 января, сообщает «Интерфакс».

До этого Бабич занимал пост первого заместителя министра экономического развития, а ранее служил послом России в Белоруссии.

Справка

Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.