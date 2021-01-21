Оперштаб рассказа о подключенных к ИВЛ рязанцах

Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным на 20 яеваря, в рязанских больницах находятся 486 пациентов с коронавирусом. Среди них один ребенок, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 346 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 66 пациентов, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.