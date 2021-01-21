\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.05 / 74.19 09:49
Нал. EUR 88.55 / 89.39 09:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
2 206
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
3 831
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 2021 18:31
6 574
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
13 983
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Оперштаб рассказа о подключенных к ИВЛ рязанцах
Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным на 20 яеваря, в рязанских больницах находятся 486 пациентов с коронавирусом. Среди них один ребенок, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 346 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 66 пациентов, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.