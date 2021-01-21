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ОНФ: жильцы дома на улице Горького два месяца мерзнут из-за ремонта теплотрассы
Работы, которые начали в ноябре, не завершили до сих пор. По словам рязанцев, рабочие ссылаются на поставку неподходящих труб.

Рязанские активисты ОНФ рассказали о том, что жильцы многоквартирного дома № 17 по улице Горького два месяца мерзнут в своих квартирах из-за замены труб теплоснабжения. Работы, которые начали в ноябре, не завершили до сих пор. По словам рязанцев, рабочие ссылаются на поставку неподходящих труб.

«В данный момент жители 236-квартирного дома жалуются на низкие температуры в квартирах, подключенных к отоплению по временной схеме, на опасное соседство глубоких траншей и котлованов с местом привычных прогулок. Потенциальная угроза для маленьких детей и пешеходов в темное время суток становится ежедневной непреодолимой проблемой», — говорится в сообщении.

Местная жительница Валентина Некрасова посетовала на то, что люди исправно платят за отопление, а температура в квартирах едва доходит до 20 градусов: «А в сильные морозы мы вообще вынуждены спать в теплой одежде, кутать малолетних детей».

Активисты ОНФ обратились в администрацию, они призвали власти оперативно принять меры для завершения всех работ.