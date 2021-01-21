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На мать попавших в рязанскую ОДКБ мальчиков завели уголовное дело
19 января в связи с угрозой жизни и здоровью детей отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице.

На мать попавших в рязанскую ОДКБ мальчиков завели уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки надзорный орган установил, что мать длительное время не обеспечивала должное питание обоих сыновей. Так, вес семимесячного ребенка составил пять килограммов, что ниже нормы.

«Женщина не проявляла должной заботы в отношении 7-месячного малыша, должным образом не ухаживала за ним, не меняла белье и одежду, в результате чего мальчик испытывал физические страдания», — отметили в прокуратуре.

Старший мальчик 2019 года рождения попал в больницу с ссадинами и гематомами на лице и теле.

19 января в связи с угрозой жизни и здоровью детей отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице.

По версии полиции, старшего мальчика избил пьяный дед.