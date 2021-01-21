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На главу скопинского предприятия завели дело за 600-тысячный долг по зарплате
По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года гендиректор предприятия не платил 13 сотрудникам зарплату. Долг превысил 600 тысяч рублей.

На директора скопинского предприятия завели дело за невыплату более 600 тысяч рублей долга по зарплате. Об этом в четверг, 21 января, сообщил региональный следком.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года гендиректор не платил 13 сотрудникам зарплату. Долг превысил 600 тысяч рублей.

«При этом, денежные средства на выплату заработной платы в кассе имелись, однако были предоставлены в подотчет руководителю», — отметили следователи.

На главу предприятия завели дело по части 1 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Следователи принимают меры, чтобы работникам вернули долги.