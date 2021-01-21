Момент смертельного ДТП с военным «КамАЗом» под Рязанью попал на видео

Напомним, женщину-водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали. Ее 25-летний пассажир от полученных травм скончался.

Момент аварии, которая произошла 15 января около Дубровичей, попал на видео. Запись с регистратора опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На кадрах видно, что Hyundai под управлением 30-летней рязанки занесло, он вылетел на «встречку» и врезался в военный «КамАЗ».

Напомним, женщину-водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали, ее 25-летний пассажир от полученных травм скончался.

Ранее появилось видео с места ДТП.