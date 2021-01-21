Мэрия: в Рязани продолжают расчищать канализационные люки от наледи
Участки около люков обрабатывают противогололедным составом. Об этом в четверг, 21 января, сообщил сайт мэрии.
В Рязани продолжают расчищать канализационные люки от наледи. Об этом в четверг, 21 января,
Сотрудники «РМПТС» за сутки расчистили колодцы
- в районе дома №18 по улице Зубковой,
- на улице Ленинского Комсомола, дома №№19, 21, 34,
- на участке от улицы Татарской, дом №77 до улицы Гагарина, дом №86,
- у домов №№1, 3, 11, 13, 17 по улице Семинарской и домов №№1, 10, 12 по улице Сенной,
- на пересечении улиц Семинарской и Сенной,
- пересечении улиц Татарской с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Линиями,
- у домов №№20, 29/44, 33, 60, 87 по улице Татарской и на улице Пушкина, дом №27.
Участки около люков обрабатывают противогололедным составом.