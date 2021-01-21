Мэрия отчиталась о ночной уборке снега

Днем 21 января уборка городских территорий продолжается. Об этом сообщили в мэрии.

В ночь на четверг, 21 января, снег с городских улиц задействовали три подрядные организации и технику Дирекции благоустройства. Об этом сообщили в мэрии .

Для обработки дорог использовали около 200 кубометров пескосоляной смеси и 24 тонны реагента. Малую технику задействовали в уборке тротуаров и ликвидации скользкости на пешеходных зонах улиц Фирсова, Высоковольтной, Забайкальской, Есенина, Авиационной, Введенской, Крупской, Октябрьской, Бирюзова, Либкнехта, проезде Шабулина и других. На обработку израсходовали 4,4 кубометра пескосоляной смеси.

Также от снега очищали пешеходные зоны на мостах и путепроводах улиц Солнечной, Есенина, Маяковская, Горбатом, путепроводе на Северной окружной дороге, мосту через речку Павловка на Московском шоссе.

Днем 21 января уборка городских территорий продолжается.