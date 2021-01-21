Мать попавших в рязанскую ОДБК мальчиков обвинила в избиении сына его отца

19 января детей отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице. У старшего на лице и теле гематомы и ссадины.

Мать попавших в рязанскую ОДБК мальчиков обвинила в избиении сына его отца. Об этом телеканалу НТВ рассказала ведущий специалист органов опеки и попечительства Рыбного Анна Дудина.

По словам Дудиной, рязанка обвинила биологического отца детей в травмах, которые зафиксировали у ее старшего сына.

Напомним, 19 января детей отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице. У старшего на лице и теле гематомы и ссадины.

По предварительной информации полиции, к избиению ребенка может быть причастен его дед.

Прокуратура выяснила, что мать длительное время не обеспечивала должное питание обоих сыновей. Так, вес семимесячного ребенка составил пять килограммов, что ниже нормы.

На мать мальчиков завели уголовное дело.