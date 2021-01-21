Любимов вручил родственникам двух рязанцев посмертные награды

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени губернатор передал близким Николай Бышова, который руководил РГАТУ имени Костычева. Почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области» посмертно присвоили актрисе областного Театра юного зрителя Зое Пятницкой.

В четверг, 21 января, Николай Любимов вручил родственникам двух рязанцев посмертные награды. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени губернатор передал близким Николай Бышова, который руководил РГАТУ имени Костычева. Он умер в конце ноября.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области» посмертно присвоили актрисе областного Театра юного зрителя Зое Пятницкой. Она скончалась в сентябре 2020 года.