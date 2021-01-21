Касимовец вызвал полицию, спасаясь от оскорбленной девушки
В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Касимовец вызвал полицию, чтобы спастись от своей сожительницы. Об этом сообщила
По предварительной информации, 32-летний мужчина и его 24-летняя девушка выпивали дома. Касимовец стал упрекать сожительницу во флирте с другими мужчинами и не прекращал этот разговор, несмотря ее на просьбы.
«Женщина, разозлившись, что застолье испорчено по вине сожителя, схватила кухонный нож, которым нарезала закуску, и пригрозила мужчине, что убьет его, если он не успокоится», — говорится в сообщении.
Испугавшись нетрезвой оскорбленной девушки, мужчина вызвал полицию. В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.