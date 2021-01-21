Из-за аварий на трех рязанских улицах отключили воду
В четверг, 21 января, из-за аварий на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии. Ремонт продлится до 17:00.
В четверг, 21 января, из-за аварий на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
Ремонт продлится до 17:00. Воды нет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№31, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 31-а;
- улица Загородная, дом №18,
- улица Белякова, дома №№1, 1-а (школа №21).