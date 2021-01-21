«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил абонентам о необходимости поверять газовые счетчики

Чтобы провести поверку счетчика, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую аккредитацию.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает потребителям, что с начала 2021 года закончилось действие моратория на проведение поверки бытовых приборов учета газа, начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную или неполную оплату газа.

Мораторий ввели в апреле, эта мера относилась к тем счетчикам, межповерочный интервал которых заканчивался в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. Таких приборов на территории Рязанской области насчитывалось свыше 22 тысяч.

Большинство абонентов прошли поверку в 2020 году. На данный момент срочной поверке подлежит 3248 приборов учета газа. Этим абонентам теперь будет начисляться плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

Чтобы провести поверку счетчика, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую аккредитацию.

На территории Рязанской области поверку счетчиков на дому производят следующие организации: