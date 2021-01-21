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«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил абонентам о необходимости поверять газовые счетчики
Чтобы провести поверку счетчика, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую аккредитацию.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает потребителям, что с начала 2021 года закончилось действие моратория на проведение поверки бытовых приборов учета газа, начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную или неполную оплату газа.

Мораторий ввели в апреле, эта мера относилась к тем счетчикам, межповерочный интервал которых заканчивался в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. Таких приборов на территории Рязанской области насчитывалось свыше 22 тысяч.

Большинство абонентов прошли поверку в 2020 году. На данный момент срочной поверке подлежит 3248 приборов учета газа. Этим абонентам теперь будет начисляться плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

Чтобы провести поверку счетчика, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую аккредитацию.

На территории Рязанской области поверку счетчиков на дому производят следующие организации:

  • ФБУ «Рязанский ЦСМ»: (4912) 55 — 00 — 14; (49131) 2 — 46 — 05;
  • (49132) 2 — 24 — 94; (49133)2-49-58; (49156)2- 11 -32;
  • ООО «Точный результат» (920) 954 — 11 — 11; (800)250-96-11- звонок бесплатный;
  • ООО «Термо Гарант Сервис» +7 (900) 602-85-59; (4912) 30-76-74;
  • ООО «Газстандарт» +7 (903) 839-29-19;
  • ООО «Призма» +7 (920) 960-22-88.