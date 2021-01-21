Еще один рязанец скончался от COVID-19

В России зарегистрировали 21 887 новых случаев COVID-19 (всего 3 655 839), выздоровели 26 902 человека (3 054 218), скончались 612 пациентов (67 832).

Еще один рязанец скончался от COVID-19. Об этом в четверг, 21 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии умерли 216 рязанцев. Всего выявили 20 814 случаев заражения (115 за сутки), вылечились 18 943 пациента (108).

В России зарегистрировали 21 887 новых случаев COVID-19 (всего 3 655 839), выздоровели 26 902 человека (3 054 218), скончались 612 пациентов (67 832).