\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.25 / 74.19 13:09
Нал. EUR 88.8 / 89.69 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
2 502
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
4 736
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 2021 18:31
6 914
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
14 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Еще один рязанец скончался от COVID-19
В России зарегистрировали 21 887 новых случаев COVID-19 (всего 3 655 839), выздоровели 26 902 человека (3 054 218), скончались 612 пациентов (67 832).

Еще один рязанец скончался от COVID-19. Об этом в четверг, 21 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии умерли 216 рязанцев. Всего выявили 20 814 случаев заражения (115 за сутки), вылечились 18 943 пациента (108).

В России зарегистрировали 21 887 новых случаев COVID-19 (всего 3 655 839), выздоровели 26 902 человека (3 054 218), скончались 612 пациентов (67 832).