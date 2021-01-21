Депутаты обсудили уборку снега в Рязани

Мэрия предоставила информацию, что дирекция благоустройства города убирает 2,4 миллиона квадратных метров дорог в Рязани. Основные работы осуществляются на маршрутах общественного транспорта.

В четверг, 21 января, в гордуме на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты рассмотрели вопрос содержания дорог в зимой.

Мэрия предоставила информацию, что дирекция благоустройства города убирает 2,4 миллиона квадратных метров дорог в Рязани. Основные работы осуществляются на маршрутах общественного транспорта.

Также в 7:00 бригады дирекции благоустройства выходят очищать от снега остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Начальник управления благоустройства горадминистрации Юрий Фурфурак рассказал, что уборка дорог вечером и ночью координируется с сотрудниками ГИБДД в чатах социальной сети. Туда присылают фотографии автомобилей, которые мешают очистке улиц, и сотрудники Госавтоинспекции по телефонам просят владельцев убрать машины.

На заседании депутаты отметили, что нужно обратить внимание на очистку крыш домов и учебных учреждений от снега и сосулек. Также нужно начинать уборку раньше и организовывать разъездные карманы во время очистки небольших улиц.

Фурфурак добавил, что в городе планируется провести субботник. Все желающие могут принять участие в очистке города.

Присутствующий на заседании представитель прокуратуры отметил, что в городе некачественно убирают снег. Также управление благоустройства города должно контролировать выполнение подрядчиком работ по уборке дорог.