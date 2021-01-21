Бывшему замначальника скопинской колонии вынесли приговор за взятки

Преступную деятельность должностного лица выявили сотрудники ФСИН и ФСБ России. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, части 1 статьи 285 УК.

Бывшему замначальника скопинской колонии вынесли приговор. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, на протяжении 2016-2018 годов мужчина получал взятки в виде денег и ценного имущества на сумму свыше 130 тысяч рублей. За это он предупреждал заключенных о предстоящих проверках и разрешал им пользоваться телефонами. Кроме того, весной 2017 года он забрал у осужденного телефон, но не оформил его, а оставил себе.

Преступную деятельность должностного лица выявили сотрудники ФСИН и ФСБ России. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, части 1 статьи 285 УК.

Суд приговорил бывшего замначальника ИК к семи годам заключения в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.