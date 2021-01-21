Автомобилист, нарушивший правила, не будет наказан

Заместитель генерального директора «МВС Груп» Михаил Родионов назвал особенности зимних штрафов. По его словам, решение о вынесении постановления об административном правонарушении принимает инспектор ГИБДД.

Заместитель генерального директора «МВС Груп» Михаил Родионов назвал особенности зимних штрафов. Об этом в четверг, 21 января, сообщило РИА Новости .

«Зимой автомобилисты ездят медленнее. Благодаря этому число нарушений снижается в три-пять раз. Однако дорожная разметка зимой видна плохо и водители нарушают правда неосознанно. Эти моменты также фиксируются дорожными камерами», — рассказал Родионов.

По его словам, решение о вынесении постановления об административном правонарушении принимает инспектор ГИБДД. Он просматривает все отснятые материалы. Если дорожной разметки на видео не видно из-за снега, то автомобилист, нарушивший правила не будет наказан. Водитель, получивший штраф за пересечение сплошной линии в плохую погоду, сможет его обжаловать.