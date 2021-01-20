\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-12°
Птн, 22
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.3 / 74.19 16:52
Нал. EUR 88.96 / 89.45 17:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
1 час назад
232
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
5 часов назад
1 104
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
4 546
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
12 203
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Знакомая рассказала о матери попавших в рязанскую ОДКБ детей
Во вторник, 19 января, органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев. Их отправили в больницу.

Знакомая рассказала Life о матери попавших в рязанскую ОДКБ детей. По ее словам, женщина не выходит на связь.

Собеседница издания отметила, что женщина «скитается по общагам».

«Там такая ситуация: детей кормить нечем, а они животных заводят и скитаются по общагам», — говорит женщина.

Она предположила, что отец вряд ли заберет себе детей: он не работает.

Другая знакомая попыталась связаться с бабушкой мальчиков.

«Ответ поразил: «Это ее дети, я их не била», — вспоминает рязанка.

Бывший работодатель матери, владелица салона красоты, рассказала Life, что у экс-сотрудницы «всю жизнь были проблемы», а один из ее сыновей выглядел неухоженным.

Во вторник, 19 января, органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев. Их отправили в больницу.

У старшего ребенка при осмотре зафиксировали ушибы мягких тканей. Минздрав сообщил о состоянии детей.

В полиции рассказали подробности случившегося.