Знакомая рассказала о матери попавших в рязанскую ОДКБ детей

Во вторник, 19 января, органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев. Их отправили в больницу.

Знакомая рассказала Life о матери попавших в рязанскую ОДКБ детей. По ее словам, женщина не выходит на связь.

Собеседница издания отметила, что женщина «скитается по общагам».

«Там такая ситуация: детей кормить нечем, а они животных заводят и скитаются по общагам», — говорит женщина.

Она предположила, что отец вряд ли заберет себе детей: он не работает.

Другая знакомая попыталась связаться с бабушкой мальчиков.

«Ответ поразил: «Это ее дети, я их не била», — вспоминает рязанка.

Бывший работодатель матери, владелица салона красоты, рассказала Life, что у экс-сотрудницы «всю жизнь были проблемы», а один из ее сыновей выглядел неухоженным.

Во вторник, 19 января, органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев. Их отправили в больницу.

У старшего ребенка при осмотре зафиксировали ушибы мягких тканей. Минздрав сообщил о состоянии детей.

В полиции рассказали подробности случившегося.