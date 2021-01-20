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В Туве полицейский пойдет под суд за сожжение человека
В Кызыле бывший начальник отделения уголовного розыска УМВД пойдет под суд за сожжение человека. Преступление произошло в 2008 году.

В Кызыле бывший начальник отделения уголовного розыска УМВД пойдет под суд за сожжение человека. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил ТАСС.

Преступление произошло в 2008 году. По информации следователей, подсудимый и его подчиненный вывезли задержанного мужчину в безлюдное место. Там они нанесли ему множество ударов молотком по голове, облили бензином и подожгли. Предварительно тело завалили автомобильными шинами.

Преступнику предъявлено обвинение по статье «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц». Второй соучастник преступления находится в розыске