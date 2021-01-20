В Сараях рязанец на «Рено» устроил ДТП
Во вторник, 19 января, около 16:00 на улице Полевой столкнулись «ГАЗель» и Renault Logan. По предварительной информации, виновник аварии — водитель легковой машины, житель Рязани.
В Сараях рязанец на «Рено» устроил ДТП. Об этом
Во вторник, 19 января, около 16:00 на улице Полевой столкнулись «ГАЗель» и Renault Logan. По предварительной информации, виновник аварии — водитель легковой машины, житель Рязани.
Люди не пострадали. Renault Logan получил серьезные повреждения.