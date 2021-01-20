В Рязанской области выявили еще один летальный случай COVID-19

В России выявили 21 152 новых случая коронавируса (всего 3 633 952), вылечились 25 290 человек (3 027 316), умерли 597 пациентов (67 220).

В Рязанской области выявили еще один летальный случай COVID-19. Об этом в среду, 20 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе умерли 215 человек. Всего зарегистрировали 20 699 случаев заражения (119 за сутки), выздоровели 18 835 пациентов (101).

В России выявили 21 152 новых случая коронавируса (всего 3 633 952), вылечились 25 290 человек (3 027 316), умерли 597 пациентов (67 220).