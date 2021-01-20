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В рязанских школах могут появиться гинекологи
Не во всех рязанских школах медицинские работники находятся на постоянной основе. Поэтому главная задача — чтобы медработник всегда был на своем посту.

В среду, 20 января, в гордуме на заседании комитета по социальным вопросам обсудили организацию работы медицинских кабинетов в рязанских школах и доступность медицинского обслуживания школьников в учебное время.

Первый заместитель председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова предложила, чтобы помимо врача и медсестры в учебных заведениях находились детские стоматологи и подростковые гинекологи.

На заседании также отметили, что не во всех рязанских школах медицинские работники находятся на постоянной основе. Поэтому главная задача — чтобы медработник всегда был на своем посту.