\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-12°
Птн, 22
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.18 / 74.19 13:33
Нал. EUR 88.92 / 89.52 13:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
1 час назад
326
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
4 025
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 2021 15:00
11 814
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
11 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани впервые за несколько лет нашли поддельную монету
Номинал фальшивки — пять рублей. Эксперты рассказали, что вес этой монеты меньше оригинального, кроме того, на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте. Также подделка отличалась от настоящей по цвету.

В Рязани впервые за несколько лет нашли поддельную монету. Об этом в среду, 20 января, сообщило рязанское отделение Банка России.

Номинал фальшивки — пять рублей. Эксперты рассказали, что вес этой монеты меньше оригинального, кроме того, на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте. Также подделка отличалась от настоящей по цвету.

«Хотя подделка монет на первый взгляд не несет экономического смысла, преступники не оставляют их без внимания. В 2019 году эксперты банковского сектора России выявили 228 фальшивых монет, а в 2020 году в одном из регионов была обнаружена партия подделок — более 3,5 тысяч экземпляров», — отмечает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций ГУ Банка России по ЦФО Евгений Шулист.

Рязанцам напомнили, что проверить деньги можно бесплатно в любом банке. Если есть сомнения в подлинности монет и банкнот — не стоит расплачиваться ими.

Полный список признаков подлинности денежных знаков можно найти на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».