В Рязани впервые за несколько лет нашли поддельную монету

Номинал фальшивки — пять рублей. Эксперты рассказали, что вес этой монеты меньше оригинального, кроме того, на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте. Также подделка отличалась от настоящей по цвету.

В Рязани впервые за несколько лет нашли поддельную монету. Об этом в среду, 20 января, сообщило рязанское отделение Банка России.

Номинал фальшивки — пять рублей. Эксперты рассказали, что вес этой монеты меньше оригинального, кроме того, на ней не было символа монетного двора и рельефа на гурте. Также подделка отличалась от настоящей по цвету.

«Хотя подделка монет на первый взгляд не несет экономического смысла, преступники не оставляют их без внимания. В 2019 году эксперты банковского сектора России выявили 228 фальшивых монет, а в 2020 году в одном из регионов была обнаружена партия подделок — более 3,5 тысяч экземпляров», — отмечает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций ГУ Банка России по ЦФО Евгений Шулист.

Рязанцам напомнили, что проверить деньги можно бесплатно в любом банке. Если есть сомнения в подлинности монет и банкнот — не стоит расплачиваться ими.