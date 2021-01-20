В Рязани поймали «уклониста» от армии
На молодого человека завели дело по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
В Рязани поймали «уклониста» от армии. Об этом в среду, 20 января,
22-летний горожанин с октября 2020 года не имел законных оснований для освобождения от службы. Его нашли участковые.
На молодого человека завели дело по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Фото Минобороны