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В Рязани пьяный таксист устроил ДТП и скрылся
Днем во вторник, 19 января, на улице Юбилейной патрулировавшие город сотрудники Росгвардии заметили «ГАЗель» с механическими повреждениями. Водитель рассказал, что в него врезалась машина такси и скрылась.

В Рязани пьяный таксист устроил ДТП и скрылся. Его задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Днем во вторник, 19 января, на улице Юбилейной патрулировавшие город сотрудники Росгвардии заметили «ГАЗель» с механическими повреждениями. Водитель рассказал, что в него врезалась машина такси и скрылась.

На пересечении улиц Крупской и Юбилейной росгвардейцы заметили описанный водителем «ГАЗели» Volkswagen Polo.

«Рядом с иномаркой находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказали в Росгвардии.

Нарушителя передали сотрудникам ДПС.