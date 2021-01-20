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В Рязани эвакуируют машины, которые мешают уборке снега
Минувшей ночью снег вывезли с улиц Вокзальной, Ленина, Николодворянской, Свободы, Каширина, Гагарина, Новоселов, Первомайского проспекта, путепровода на улице Есенина, с мостов на Куйбышевском шоссе и улице Чапаева, остановок автобусов №№3,7 и других участков. Днем уборка продолжилась.

В Рязани эвакуируют машины, которые мешают уборке снега. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что минувшей ночью снег вывезли с улиц Вокзальной, Ленина, Николодворянской, Свободы, Каширина, Гагарина, Новоселов, Первомайского проспекта, путепровода на улице Есенина, с мостов на Куйбышевском шоссе и улице Чапаева, остановок автобусов №№3,7 и других участков.

Техника подмела тротуары на улицах Затинной, Чкалова, Высоковольтной, Зубковой, Новоселов, Дубовой роще, Шереметьевской, Советской Армии, Есенина, Спортивной, Княжье поле, Станкозаводской, Сельских Строителей, Забайкальской. Для обработки использовали 240 кубометров пескосоляной смеси. Уборку провели более 100 единиц спецтехники. Сотрудники вывезли больше 6000 кубометров снега.

Список дорог, которые посыпали, можно посмотреть здесь.

Днем 20 января уборка продолжилась.