В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о пике роста количества тараканов, который ожидается в феврале. В первую очередь они появятся на кухне и в ванной комнате.

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о пике роста количества тараканов, который ожидается в феврале. Об этом в среду, 20 января, сообщила Российская газета .

Тараканы любят тепло и влагу. Поэтому в первую очередь они появятся на кухне и в ванной комнате. Чтобы предотвратить появление насекомых, специалисты рекомендуют установить специальные изоляционные сетки на вентиляцию. При появлении тараканов в квартире, следует применять обычные пищевые приманки. Это принесет больший результат, чем обращение в службы дезинфекции, потому что там работают с помощью распыления пиретроида.

«К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один — это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида», — рассказала Светлана Рославцева.