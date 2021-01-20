В Петербурге мужчина зарубил жену топором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Против него возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 19 января в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее 30-летняя дочь не выходит на связь третий день. Оперативники приехали в квартиру, которую погибшая снимала вместе с мужем. Там они обнаружили тело женщины. Ее 32-летнего супруга, находившегося в помещении, задержали. Он был пьян.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, мужчина зарубил жену топором.