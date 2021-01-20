В мэрии отчитались об очистке люков от наледи

Работы выполняют по поручению заместителя главы администрации города Рязани Владимира Бурмистрова. На проезжих частях специалисты обсыпают участки вокруг люков специальным противогололедным составом.

В Рязани специалисты МУП «РМПТС» чистят колодцы от наледи. Об этом сообщил сайт мэрии.

Работы выполняют по поручению заместителя главы администрации города Рязани Владимира Бурмистрова.

С начала недели сотрудники «РМПТС» расчистили люки в районе домов №№11, 14, 35, 40, 42, 76, от дома №63 до дома №86 по улице Горького, у дома №32 на Есенина, от дома №1 до дома №25 по Первомайскому проспекту, у домов 60 и 63 по улице Свободы, от дома №1 до дома №44 по улице Садовая.

На проезжих частях специалисты обсыпают участки вокруг люков специальным противогололедным составом.

В ближайшие сутки МУП «РМПТС» планирует выполнить эти работы у домов 68-29/44 на Татарской улице, на участке от дома №43 на улице Пушкина до дома №32 по Ленинского Комсомола, от дома №1 по Сенной до дома №18 по Семинарской и до дома №11/63 по Соборной улице.