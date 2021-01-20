С начала 2021 года в Касимове для сирот купили квартиры на 5,5 миллиона

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства в рамках программы по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году администрацией приобретены 4 квартиры на сумму 5,5 миллиона рублей. Всего с начала действия программы в городе приобретено 45 квартир.