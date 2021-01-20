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С начала 2021 года в Касимове для сирот купили квартиры на 5,5 миллиона
Ежегодно из областного бюджета выделяются средства в рамках программы по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году администрацией приобретены 4 квартиры на сумму 5,5 миллиона рублей. Всего с начала действия программы в городе приобретено 45 квартир.

В среду, 20 января, Николай Любимов провел рабочую встречу в онлайн-формате с главой администрации Касимова Игорем Авдеевым. На ней Авдеев рассказал об обеспечении квартирами детей-сирот и жильцов аварийных домов.

Игорь Авдеев отметил, что ежегодно из областного бюджета выделяются средства в рамках программы по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, с начала 2021 года администрация купила четыре квартиры на сумму 5,5 миллиона рублей. Всего с начала действия программы в городе приобретено 45 квартир.

Глава администрации Касимова добавил, что молодые семьи Касимова получают социальные выплаты на приобретение жилья. В данный момент в списках на их получение стоят 84 семьи.

Упомянул Авдеев и про реализацию программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. По его словам, в настоящий момент завершено строительство двух домов на 98 квартир. Также для переселения людей приобретено 25 квартир на вторичном рынке. В текущем году в планах расселить 6 домов.