Умер объявленный в розыск за поборы с рязанских зэков вор в законе

Умер вор в законе Реваз Кахмазов, объявленный в розыск за поборы в колонии в Рязанской области. Об этом в среду, 20 января, сообщила
По информации СМИ, мужчина умер от передозировки наркотиков. Ему было 46 лет. Мужчина был осужден четыре раза за вымогательства. Он действовал в составе преступной группы. Большинством потерпевших стали наркоторговцы и мошенники.
«Вор в законе распространил свое влияние на ряд российских колоний и СИЗО, в частности, под контролем авторитета оказались СИЗО городов столичного региона — Зеленограда, Егорьевска и Каширы, исправительные колонии №2 и №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Рязанской области, а также ИК №5 УФСИН России по Республике Татарстан», — пишет «Прайм Крайм».
Кадр: видео «Прайм Крайм»