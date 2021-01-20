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Умер объявленный в розыск за поборы с рязанских зэков вор в законе
Умер вор в законе Реваз Кахмазов, объявленный в розыск за поборы в колонии в Рязанской области. По информации СМИ, мужчина умер от передозировки наркотиков.

Умер вор в законе Реваз Кахмазов, объявленный в розыск за поборы в колонии в Рязанской области. Об этом в среду, 20 января, сообщила Lenta.ru со ссылкой на редактора информационного агентства «Прайм Крайм» Викторию Гефтер.

По информации СМИ, мужчина умер от передозировки наркотиков. Ему было 46 лет. Мужчина был осужден четыре раза за вымогательства. Он действовал в составе преступной группы. Большинством потерпевших стали наркоторговцы и мошенники.

«Вор в законе распространил свое влияние на ряд российских колоний и СИЗО, в частности, под контролем авторитета оказались СИЗО городов столичного региона — Зеленограда, Егорьевска и Каширы, исправительные колонии №2 и №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Рязанской области, а также ИК №5 УФСИН России по Республике Татарстан», — пишет «Прайм Крайм».

Кадр: видео «Прайм Крайм»