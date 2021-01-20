Рязанского бухгалтера избили в подъезде и обокрали

В Шиловской районе 25-летнего мужчину арестовали за ограбление 46-летнего бухгалтера. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

В Шиловской районе 25-летнего мужчину арестовали за ограбление 46-летнего бухгалтера. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили на сайте регионального МВД.

По информации полиции, женщина возвращалась вечером домой. В подъезде на нее со спины напал мужчина. Ударив ее несколько раз, он отобрал сумку с документами и скрылся. Полицейские разыскали нападавшего. Им оказался неоднократно судимый житель Шиловского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.