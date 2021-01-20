Рязанские компании попросили губернатора и мэра проверить работу генподрядчиков школы в Горроще и детсада в Мурмине

Рязанские фирмы, работавшие на строительстве гимназии №5 в Горроще и детсада в поселке Мурмино Рязанской области, направили в редакцию РЗН. инфо коллективное обращение. В нем шесть рязанских компаний утверждают, что генподрядчик строек ООО «СНИП» и ООО «УК Альянс» не расплатился за поставленный товар и выполненную работу.

Рязанские фирмы, работавшие на строительстве гимназии №5 в Горроще и детсада в поселке Мурмино Рязанской области, направили в редакцию РЗН. инфо коллективное обращение. В нем шесть рязанских компаний утверждают, что генподрядчик строек ООО «СНИП» и ООО «УК Альянс» не расплатился за поставленный товар и выполненную работу. Так, ООО «АК Керамика» не получило деньги за керамическую плитку, керамогранит и сопутствующие товары на сумму 3 миллиона 750 тысяч 957 рублей. Общая сумма долгов перед полутора десятками поставщиков и исполнителей работ по разным оценкам превышает 40 миллионов рублей.

«Вместе с тем оплата на значительные суммы за выполненные работы и поставленные товары не произведена до сих пор. Наш заказчик ООО „СНИП“, входивший в структуру ООО ГК „Альянс“, уклоняется от уплаты долга», — говорится в обращении.

В настоящее время в Арбитражном суде лежит шесть исков от различных организаций к ООО «СНИП». Однако субподрядчики сомневаются, что получат принадлежащие им средства — в конце 2020 года ООО «СНИП» прекратило существование. У компании нет имущества, директором числится физическое лицо.

Обманутые субподрядчики просят губернатора Николая Любимова и мэра Рязани Елену Сорокину вмешаться в сложившуюся ситуацию, так как работали компании на социально значимых объектах и сдали школу и детсад вовремя.

Редакция РЗН. инфо направила официальный запрос главе региона.