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Почему большая скидка на квартиру — это подвох
Девелопер «Мармакс» опубликовал на своем канале в «Яндекс.Дзен» статью, которая поможет будущим покупателям квартир более экспертно подойти к выбору застройщика и научиться распознавать подозрительные предложения.

Девелопер «Мармакс» опубликовал на своем канале в «Яндекс.Дзен» статью, которая поможет будущим покупателям квартир более экспертно подойти к выбору застройщика и научиться распознавать подозрительные предложения.

Определяя стоимость квартиры в новом проекте, застройщики часто закладывают в финансовую модель небольшую скидку — 3-5%. Чтобы получить ее, нужно выполнить определенные условия: оплатить сразу половину квартиры, купить ее на старте продаж, приобрести недвижимость вместе с кладовой и машиноместом и т. д.

Но если скидка достигает 10-20% — это ниже ее себестоимости и невыгодно для самого застройщика. А значит, это повод задуматься, что компания пытается скрыть от покупателей правду.

В статье разбирают следующие вопросы:

  • почему недобросовестные застройщики предлагают большие скидки на квартиры;
  • в каких случаях не стоит бояться скидок;
  • как распознать обман и убедиться в надежности застройщика.