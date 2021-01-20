\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-12°
Птн, 22
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.18 / 74.19 13:33
Нал. EUR 88.92 / 89.52 13:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
1 час назад
322
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
4 018
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 2021 15:00
11 812
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
11 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
От коронавируса умер рязанский поэт Аравин
Аравин скончался на 74 году жизни. Он был членом Союза писателей России, руководителем литературного объединения «Волна» и автором восьми поэтических книг.

От коронавируса умер рязанский поэт Дмитрий Аравин. Об этом сообщила его коллега по литературному журналу «ЛиФФт» Лидия Терехина.

Аравин скончался на 74 году жизни. Он был членом Союза писателей России, руководителем литературного объединения «Волна» и автором восьми поэтических книг: «Свой стих» (2000), «Заветное» (2001), «Любовь! Любовь…» (2002), «В сумерках века» (2005), «Вехи» 2008), «Вот так растишка» (2011), «Плетенка» (2014), «На крыльях лет» (2017).

Произведения рязанца печатали в многотиражной газете «Прогресс», в газетах «Приокская правда», «Приокская газета», «Рязанские зори», «Эфир», «900» «Рязанское узорочье», «Культура Рязанского края» и других, литературно-краеведческом альманахе «Переяславль», в журнале «Молодая гвардия», альманахах «Литературная Рязань», «Звезда полей», «Эолова арфа», «ЛитЭра» (Прага), журнале «ЛиФФт», а также в коллективных сборниках.

Дмитрий Аравин — победитель нескольких литературных конкурсов и премий.