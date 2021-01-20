От коронавируса умер рязанский поэт Аравин

Аравин скончался на 74 году жизни. Он был членом Союза писателей России, руководителем литературного объединения «Волна» и автором восьми поэтических книг.

От коронавируса умер рязанский поэт Дмитрий Аравин. Об этом сообщила его коллега по литературному журналу «ЛиФФт» Лидия Терехина.

Аравин скончался на 74 году жизни. Он был членом Союза писателей России, руководителем литературного объединения «Волна» и автором восьми поэтических книг: «Свой стих» (2000), «Заветное» (2001), «Любовь! Любовь…» (2002), «В сумерках века» (2005), «Вехи» 2008), «Вот так растишка» (2011), «Плетенка» (2014), «На крыльях лет» (2017).

Произведения рязанца печатали в многотиражной газете «Прогресс», в газетах «Приокская правда», «Приокская газета», «Рязанские зори», «Эфир», «900» «Рязанское узорочье», «Культура Рязанского края» и других, литературно-краеведческом альманахе «Переяславль», в журнале «Молодая гвардия», альманахах «Литературная Рязань», «Звезда полей», «Эолова арфа», «ЛитЭра» (Прага), журнале «ЛиФФт», а также в коллективных сборниках.

Дмитрий Аравин — победитель нескольких литературных конкурсов и премий.