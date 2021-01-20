Опубликованы фото с места ДТП с легковушками в Песочне
45-летний рязанец на Renault Logan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet Lanos, за рулем которого был 73-летний водитель. Травмы получили три человека.
Опубликованы фото с места ДТП, произошедшего на улице Большой во вторник, 19 января. Снимки появились на сайте регионального УМВД.
Отмечается, что 45-летний рязанец на Renault Logan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet Lanos, за рулем которого был 73-летний водитель.
Травмы получили водитель Chevrolet и два его пассажира 23-х и 17-и лет. Пострадавшим оказали медпомощь.