Определены дороги Рязанской области, которые отремонтируют в 2021 году
Речь идет о дорогах, которые планируют ремонтировать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в список вошли 45 дорог.
Определены дороги Рязанской области, которые отремонтируют в 2021 году. Список объектов опубликовал региональный минтранс.
Речь идет о дорогах, которые планируют ремонтировать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в список вошли 45 дорог.
Дороги, которые планируют отремонтировать в Рязани:
- улица Дачная (1,1 км) ;
- улица Березовая (1,8 км);
- улица Черновицкая (от М-5 до РНПК — 758 м);
- улица Татарская (от улицы Пролетарской до Дзержинского — 628 м);
- улица Братиславская (от улицы Островского до Гоголя — 287 м);
- улица Коняева (2,4 км);
- улица Шереметьевская (758 м);
- улица Песоченская (567 м);
- улица Народный бульвар (808 м);
- улица Пролетарская (298 м);
- мост через реку Трубеж в сторону Борок (140 м);
- мост на улице Ленина (187 м);
- расширение перекрестка около «Глобуса» (962 м).
Список дорог полностью можно посмотреть