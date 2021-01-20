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Определены дороги Рязанской области, которые отремонтируют в 2021 году
Речь идет о дорогах, которые планируют ремонтировать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в список вошли 45 дорог.

Определены дороги Рязанской области, которые отремонтируют в 2021 году. Список объектов опубликовал региональный минтранс.

Речь идет о дорогах, которые планируют ремонтировать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в список вошли 45 дорог.

Дороги, которые планируют отремонтировать в Рязани:

  • улица Дачная (1,1 км) ;
  • улица Березовая (1,8 км);
  • улица Черновицкая (от М-5 до РНПК — 758 м);
  • улица Татарская (от улицы Пролетарской до Дзержинского — 628 м);
  • улица Братиславская (от улицы Островского до Гоголя — 287 м);
  • улица Коняева (2,4 км);
  • улица Шереметьевская (758 м);
  • улица Песоченская (567 м);
  • улица Народный бульвар (808 м);
  • улица Пролетарская (298 м);
  • мост через реку Трубеж в сторону Борок (140 м);
  • мост на улице Ленина (187 м);
  • расширение перекрестка около «Глобуса» (962 м).

Список дорог полностью можно посмотреть здесь.