Оперштаб: в тяжелом состоянии находятся 66 рязанцев с COVID-19

Всего в больницах лечат 492 пациента с коронавируса, в том числе одного ребенка. Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное

По данным оперштаб при рязанском правительстве на вторник, 19 января, в тяжелом состоянии находятся 66 рязанцев с COVID-19. Из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах лечат 492 пациента с коронавируса, в том числе одного ребенка.

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 354 пациентов — средней степени тяжести.