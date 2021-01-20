Назван возраст первых сделавших прививки от коронавируса рязанцев

Вакцины сделали в поликлинике №4. Прививки сделали рязанцы разных возрастов и профессий.

В поликлинике №4 сделали первые прививки от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациентами, вакцинированными от COVID-19, оказались рязанцы от 25 до 87 лет. Отмечается, что среди них были программисты, рабочие, представители службы охраны, пенсионеры.

«Вакцина поступает во флаконах, расчитанных на пять человек. Препарат хранится в морозильной камере при температуре минус 18 градусов. За 30 минут до начала вакцинации препарат достают и размораживают. В течение следующего получаса прививку должны получить все пять пациентов. Люди реагируют очень активно, желающих привиться много», — сообщила заведующая отделением профилактики Ольга Гусева.

Отмечается, что в ближайшее время в поликлинику поступил уже вторая партия вакцины.

Десять человек уже прошли двукратную вакцинацию. Между первой и второй прививками должен пройти 21 день.

Ольга Гусева подчеркнула, что реакция не отличается от реакции на прививку от обычного гриппа. Специалист отметила, что вакцина защищает от тяжелых форм заболевания и от осложнений.

«Бояться прививки не надо и говорить, что она не эффективна — неправильно», — заявила Ольга Гусева.

Она отметила, что вакцину нельзя делать при хроническом заболевании, наличии инфекции, повышении температуры. Прививки также не делают беременным и кормящим женщинам.

Записаться на вакцинацию можно по номерам телефона.