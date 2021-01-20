Назван снижающий уровень сахара в крови продукт

Назван снижающий уровень сахара в крови продукт. Ученые провели испытание и включили манго в рацион диабетиков второго типа.

Ученые выяснили, что манго способно стабилизировать уровень сахара в крови. Об этом в среду, 20 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал Express.

По мнению специалистов, в манго содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, оно помогает снизить уровень сахара в крови.

Ученые провели испытание и включили манго в рацион диабетиков второго типа. Спустя несколько месяцев у больных снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, количество жира в их организме также уменьшилось.

Однако, врачи отметили, что манго содержит много сахара. Поэтому пациентам, страдающим заболеваниями, следует употреблять его небольшими порциями.