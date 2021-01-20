Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии
Тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливают в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии. По его словам, при той же тяжести течения болезни лечение коронавируса обойдется в два с половиной раза дороже,
Тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливают в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости. При легкой форме — от трех до четырех, в тяжелой — от шести от девяти.
Так, при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют:
- легкое течение COVID — почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии),
- тяжелое течение COVID — 242,5 тысячи рублей (в два раза больше).