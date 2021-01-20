Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии

Тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливают в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии. По его словам, при той же тяжести течения болезни лечение коронавируса обойдется в два с половиной раза дороже, передает РИА Новости.

Тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливают в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости. При легкой форме — от трех до четырех, в тяжелой — от шести от девяти.

Так, при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: