Матвиенко заявила, что в России не будут вводить «ковидные» паспорта

Она порекомендовала пройти вакцинацию. Матвиенко считает, что это единственный способ сдержать пандемию коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить «ковидные» паспорта. Об этом передает РИА Новости .

«Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности», — сказала Матвиенко.

Она порекомендовала пройти вакцинацию. Матвиенко считает, что это единственный способ сдержать пандемию коронавируса.

Ранее рязанский губернатор Николай Любимов высказался о выдаче «ковидных» паспортов.