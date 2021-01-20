Любимов предложил начальнику управления благоустройства уволиться

Губернатор Николай Любимов предложил начальнику управления благоустройства Рязани Юрию Фурфураку уволиться. Об этом он сказал на совещании по ремонту дорог в среду, 20 января, сообщил
На встрече Любимов отметил, что тема строительства и ремонта дорог вызывает много нареканий рязанцев.
«Это касается качества, сроков проведения работ, взаимодействия профильных служб и подрядчиков, контроля и многого другого», — подчеркнул губернатор.
Во время обсуждения выяснилось, что проектно-сметную документацию по объектам дорожного ремонта предоставили в региональный минтранс с нарушением сроков, возникли вопросы и к ее качеству.
Губернатор задал вопрос, почему возникла такая ситуация. Начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак не смог назвать причины.
«Вам никто не ставил „палки в колеса“. Наоборот, по словам Евгения Анатольевича Беленецкого, старались помочь. Но вы решили сделать сами. Если вы сами, то вам сейчас нужно увольняться, вы не справились!» — сказал Любимов.
Он подчеркнул, что в этом году подрядчики должны приступить к ремонту дорог вовремя.