Любимов предложил начальнику управления благоустройства уволиться

Проектно-сметную документацию по объектам дорожного ремонта предоставили в региональный минтранс с нарушением сроков, возникли вопросы и к ее качеству. Губернатор задал вопрос, почему возникла такая ситуация. Начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак не смог назвать причины.

Губернатор Николай Любимов предложил начальнику управления благоустройства Рязани Юрию Фурфураку уволиться. Об этом он сказал на совещании по ремонту дорог в среду, 20 января, сообщил сайт регионального правительства.

На встрече Любимов отметил, что тема строительства и ремонта дорог вызывает много нареканий рязанцев.

«Это касается качества, сроков проведения работ, взаимодействия профильных служб и подрядчиков, контроля и многого другого», — подчеркнул губернатор.

Во время обсуждения выяснилось, что проектно-сметную документацию по объектам дорожного ремонта предоставили в региональный минтранс с нарушением сроков, возникли вопросы и к ее качеству.

Губернатор задал вопрос, почему возникла такая ситуация. Начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак не смог назвать причины.

«Вам никто не ставил „палки в колеса“. Наоборот, по словам Евгения Анатольевича Беленецкого, старались помочь. Но вы решили сделать сами. Если вы сами, то вам сейчас нужно увольняться, вы не справились!» — сказал Любимов.

Он подчеркнул, что в этом году подрядчики должны приступить к ремонту дорог вовремя.