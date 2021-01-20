Любимов отчитал главу Касимова

Губернатор обратил внимание на случай с домом на улице Соборной, когда люди остались без отопления на четыре дня в 30-градусные морозы.

Николай Любимов на онлайн-встрече с главой администрации Касимова Игорем Авдеевым раскритиковал его работу. Губернатор обратил внимание на случай с домом на улице Соборной, когда люди остались без отопления на четыре дня в 30-градусные морозы.

«Люди несколько дней сидели в холоде. Почему промерзли трубы, подходящие к дому? И почему с людьми не поговорили вовремя?» — спросил губернатор.

Авдеев пояснил, что с домом на улице Соборной произошла «особая ситуация». По его словам, ранее дом обслуживала управляющая компания «ЖКО №17», но жители сами отказались от ее услуг и решили самостоятельно обслуживать дом.

Глава Касимова отметил, что направил устранить проблему муниципальное предприятие «Касимовсервис». Выяснилось, что в доме 15 квартир имели автономное отопление, а еще пять квартир централизованное.

«Людям было предложено на время ремонта установить тепловые пушки, либо переместиться в гостиницу за наш счет… Работы по возобновлению теплоснабжения могли быть проведены более оперативно, но ситуация осложнялась, в том числе, тем, что был затруднен доступ в одну из квартир», — заключил глава города.

Николай Любимов подчеркнул, что необходимо постоянного взаимодействовать с гражданами и вести с ними диалог.